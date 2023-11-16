В Адыгее виновника ДТП с погибшим приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Гиагинский районный суд Адыгеи вынес приговор виновнику смертельного ДТП, которое произошло в июле этого года. Мужчина ехал пьяным за рулем и спровоцировал аварию, заявили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Суд установил, что фигурант за рулем «Renault Symbol» превысил скорость и выехал на встречку, где столкнулся с «Приорой». Водитель отечественного автомобиля погиб от полученных травм.

Подсудимый признал вину. От дачи показаний мужчина отказался.

Фигуранта признали виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД). Обвиняемого приговорили к 5,5 годам колонии-поселения. Права у мужчины отняли на 2 года и 8 месяцев. В пользу сына погибшего с подсудимого взыскали 500 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков

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