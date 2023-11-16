Илья Авербух заявил о планах построить ледовый дворец в Крыму

В Симферополе планируют построить большой ледовый дворец. Об этом сообщил ТАСС серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, продюсер и режиссер Илья Авербух, которого выбрали амбассадором Крыма в сфере физической культуры и спорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ Фото: Алексей Смирнов, Коммерсантъ

По словам спортсмена, о назначении он узнал от министра спорта региона Ольги Торубаровой. Фигурист пояснил, что сразу согласился, поскольку «с Крымом связаны были последние пять лет жизни». В республике уже несколько лет работает школа «Наследие», филиалы которой открылись и в других регионах. Их посещают более 2 тыс. детей.

В республике за четыре года под контролем Ильи Авербуха построили два центра спортивной подготовки, где дети играют в хоккей и занимаются фигурным катанием. Ранее, по словам спортсмена, в Крыму был лишь один ледовой центр в ТЦ.

«В планах, конечно, строительство большого, позволяющего принимать зрителей ледового дворца в Симферополе, еще одного катка в Керчи. Таким образом, почти в каждой части Крыма будет возможность детям заниматься зимними видами спорта»,— отметил Илья Авербух.

Татьяна Ручкина

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