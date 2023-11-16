Зимний сезон на курорте «Роза Хутор» планируют начать 1 декабря

Представители горнолыжных курортов Кубани рассказали, когда планируют открыть зимний сезон. На «Розе Хутор» старт сезону планируют дать 1 декабря, однако трассы собираются открыть только 22 числа, сообщает издание «Юга.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Курорт «Красная Поляна» начало горнолыжного сезона запланировал на 15 декабря. В зависимости от погоды дата может измениться. Отмечается, что на курорте могут при необходимости создать около 1 тыс. кубометров снега при помощи специального оборудования.

Сообщается также, что на «Красной Поляне» на новогодние праздники забронированы 60% номеров. В течение зимних каникул на курорте ожидают заполняемость в 95% и выше, а в течение всего зимнего сезона 80-процентную загрузку средств размещения.

Вячеслав Рыжков

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