ГТЛК требует взыскать 213 млн рублей с перевозчика на «Кометах» по Черному морю

АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) подала в Арбитражный суд Москвы иск на 213,7 млн руб. к ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» (МСПП, осуществляет перевозки пассажиров на морских судах «Комета» по Черному морю). Как сообщает «Интерфакс», суть претензий не раскрывается. Заявление пока не принято к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт «Комета Экспресс» Фото: сайт «Комета Экспресс»

В марте 2018 года, по данным «Федресурса», компании заключили до 30 июня 2038 года договор лизинга на поставку двух морских пассажирских судов на подводных крыльях «Комета-120М». В апреле 2023 года они заключили дополнительное соглашение в связи с изменением срока лизинга.

МСПП создали в 2017 году для осуществления морских скоростных пассажирских перевозок с использованием «Комет» в акватории Черного моря. Ранее транспорт курсировал между Севастополем и Ялтой. С 2023 года «Кометы» перевозили людей между Геленджиком и Анапой.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» зарегистрировано в 2017 году в Москве. Компания принадлежит ПАО судостроительный завод «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область), входящий в периметр АО «Объединенная судостроительная корпорация». МСПП занимается перевозкой пассажиров морскими судами каботажного плавания, подчиняющимися расписанию. В 2022 году выручка компании составила 42,5 млн руб., убыток — 70,1 млн руб.

Судно на воздушной подушке «Комета», которое эксплуатирует ООО «ВодоходЪ Экспресс», выполнило между курортами Кубани в 2023 году 192 рейса. Транспорт прошел 46 тыс. км.

Татьяна Ручкина

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