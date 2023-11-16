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Обновленный проект кинотеатра «Аврора» в Краснодаре завершат до конца года

Обновленный проект реконструкции кинотеатра «Аврора» в Краснодаре планируют завершить до конца текущего года. Об этом сообщил глава краевого центра Евгений Наумов» в ходе интервью телеканалу «Краснодар».

Фото: http://m.tastedby.me/

Фото: http://m.tastedby.me/

«Немножко мы ушли от первоначального проектирования, которое презентовал Сергей Николаевич Галицкий. Поменяли концепцию: "Аврора" останется "Авророй"»,— отметил господин Наумов.

Об изменении проекта стало известно в сентябре текущего года. Здание планируют восстановить в прежнем виде, без подземной части с галереями и развлекательные заведения.

Как рассказал «Ъ-Кубань» Евгений Наумов, концепцию обсудили с инвестором Сергеем Галицким. От создания многофункционального центра отказались в связи с возможным формированием пробок и недостатком парковочных мест.

Анастасия Донскова

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