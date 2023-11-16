Жители Краснодара боятся остаться зимой без тепла и света из-за долгов УК

Жители Краснодара обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, опасаясь остаться зимой без отопления и электроэнергии. Как сообщает пресс-служба ведомства, руководитель СКР поручил доложить о ходе проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PerfectStock Фото: PerfectStock

Обращение краснодарцев к господину Бастрыкину появилось в СМИ. По словам жителей города, они могут остаться в холодное время года без тепла и света из-за долгов перед ресурсоснабжающими организациями. По мнению людей, задолженность образовалась из-за незаконного обогащения управляющей компании, которая выставляла жителям счета по коммуналке без договора с собственниками и лицензии на управление домами. Жильцы домов заявляют, что исправно оплачивали квитанции, но деньги до поставщиков ресурсов не доходили.

В СУ СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил руководителю ведомства Андрею Маслову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, а также по иным доводам обращения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram