Один из хуторов Ашеронского района из-за дождя оказался отрезан от цивилизации

Жители Апшеронского района в соцсетях сообщили о том, что хутор Городок Куринского сельского поселения оказался отрезан от цивилизации. По словам хуторян, поднявшаяся из-за дождей река смыла временный мост.

«Полноценный мост стали строить ещё летом, обещали сдать проект к новому году, однако старый мост, который ещё был пригоден для езды и пешеходов, почему-то строители решили сразу убрать, предоставив взамен временное сооружение», – говорится в публикации.

Хуторяне утверждают, что с утра 16 ноября люди уехали на работу, отвезли детей в школу, а теперь не могут вернуться домой. Сообщается также, что в местный магазин не завезли хлеб.

В МЧС ситуацию пока не комментировали. Администрация района также никаких сообщений не публиковала.

Вячеслав Рыжков

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