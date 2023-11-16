Один из хуторов Ашеронского района из-за дождя оказался отрезан от цивилизации
Жители Апшеронского района в соцсетях сообщили о том, что хутор Городок Куринского сельского поселения оказался отрезан от цивилизации. По словам хуторян, поднявшаяся из-за дождей река смыла временный мост.
«Полноценный мост стали строить ещё летом, обещали сдать проект к новому году, однако старый мост, который ещё был пригоден для езды и пешеходов, почему-то строители решили сразу убрать, предоставив взамен временное сооружение», – говорится в публикации.
Хуторяне утверждают, что с утра 16 ноября люди уехали на работу, отвезли детей в школу, а теперь не могут вернуться домой. Сообщается также, что в местный магазин не завезли хлеб.
В МЧС ситуацию пока не комментировали. Администрация района также никаких сообщений не публиковала.
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