В Адыгее арестовали водителя машины, сорвавшейся с пассажирами в реку с обрыва

В Майкопе заключили под стражу водителя машины, которая сорвалась с обрыва в реку Белая. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по республике, мужчина обвиняется в совершении ДТП, в результате которого погибли женщина и ее 10-летний сын.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Адыгее Фото: СУ СКР по Адыгее

Ночью 13 ноября в районе Майкопа Chevrolet Niva упала с обрыва в реку Белая. В машине находились пять человек. Водитель и двое детей выбрались самостоятельно, а женщина и ее 10-летний сын остались в автомобиле. Утром 14 ноября машину и тело женщины нашли в реке. Мальчик, которого унесло течением, до сих пор не найден.

Днем 15 ноября на водителя, который, как выяснилось, в момент ДТП был пьян, завели уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Он признал вину.

Татьяна Ручкина

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