Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гепатит не вместе с ВИЧ

Пациенты добиваются совместного лечения двойного диагноза

Сообщество пациентов с гепатитом С заявило о проблеме с лекарствами для россиян, инфицированных сочетанием вирусов гепатита С и ВИЧ. По данным профильной НКО, в 2023 году бесплатную терапию получат от государства лишь 2,5 тыс. таких пациентов, хотя их в стране около 300 тыс. В Минздраве претензии активистов назвали некорректными.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале апреля восемь пациентских организаций направили в Минздрав РФ коллективное письмо о проблеме отсутствия госзакупок препаратов для лечения хронического вирусного гепатита С у людей с ВИЧ-инфекцией. Они напомнили: закупки в рамках постановления правительства РФ №1512 от 15 декабря 2015 года — единственная возможность получить терапию гепатита С для таких пациентов. В начале мая организация «Вместе против гепатита» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. «Сокращение охвата терапией хронического вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов может в будущем привести к существенному росту расходов бюджета и нагрузки на систему здравоохранения, вызванной увеличением количества случаев декомпенсации печени и смерти у пациентов,— указали авторы письма.— Это негативно скажется на ключевых показателях Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года».

Летом Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил несколько аукционов на закупку препаратов схемы софосбувир+велпатасвир на общую сумму почти 49 млн руб. По подсчетам «Вместе против гепатита», эти аукционы покрывают потребность в терапии гепатита С примерно 2,5 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов. Всего же число россиян с такими диагнозами может доходить до 300 тыс., говорят общественники. И указывают, что в 2021 году в рамках постановления №1512 было сделано закупок более чем на 2,2 млрд руб.

1 августа НКО направили новое письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они попросили «устранить факт дискриминации, обеспечить в полном объеме выполнения всех положений постановления №1512 и реализацию конституционных прав россиянам, инфицированным сочетанием вирусов гепатита С и ВИЧ». В ноябре пациентское сообщество получило ответ из департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ. Чиновники назвали претензии «Вместе против гепатита» некорректными. Они заявили, что «лимиты бюджетных обязательств на закупку антиретровирусных лекарственных препаратов на 2023 год, доведенные в установленном порядке, приняты в полном объеме». В ответе департамента также говорится, что уже сейчас федеральный центр проводит закупку антиретровирусных препаратов, находящихся «в остром дефиците» в субъектах РФ, за счет бюджета 2024 года.

Председатель «Вместе против гепатита» Никита Коваленко полагает, что «в ситуации хронического дефицита финансирования программы» закупать препараты для лечения гепатита С будут «в минимальном количестве». «Приходится констатировать, что никто не заинтересован в лечении гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов,— говорит он.— К сожалению, пока в Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации не появятся целевые показатели по охвату терапией гепатита С, на наш взгляд, бессмысленно надеяться, что ВИЧ-инфицированных будут лечить от гепатита».

“Ъ” направил запрос в Минздрав, однако на момент публикации ответ не получил. В 2022 году пациенты в первый раз жаловались на проблемы с лечением гепатита С у ВИЧ-инфицированных, и тогда главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заверял “Ъ”, что «на сегодняшний день есть абсолютная готовность российской системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ и вирусного гепатита С на основе самых высоких научных стандартов, а доступ к терапии обеспечен в полном объеме».

Отметим, среди свежих поручений президента Владимира Путина правительству РФ появился пункт о необходимости поиска дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С. Еще летом Минздрав РФ предложил дополнительно профинансировать программу по борьбе с гепатитом С средствами от повышения акцизов на сигареты и папиросы, пачка которых стоит более 200 руб. Такую идею, по данным СМИ, лоббирует министерство. В свою очередь, правительство включило в проект изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения» правила предоставления и распределения федеральных субсидий бюджетам регионов на обеспечение мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. «Мы понимаем, что это сделано, чтобы регионы тоже вкладывались в лечение гепатита. Вот только мы теряем возможность существенно снизить цены за счет крупных закупок,— комментирует Никита Коваленко.— Когда каждый регион будет закупать сам для себя, скидки от производителей и поставщиков будут существенно меньше».

Наталья Костарнова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...