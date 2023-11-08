Гепатит не вместе с ВИЧ

Сообщество пациентов с гепатитом С заявило о проблеме с лекарствами для россиян, инфицированных сочетанием вирусов гепатита С и ВИЧ. По данным профильной НКО, в 2023 году бесплатную терапию получат от государства лишь 2,5 тыс. таких пациентов, хотя их в стране около 300 тыс. В Минздраве претензии активистов назвали некорректными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В начале апреля восемь пациентских организаций направили в Минздрав РФ коллективное письмо о проблеме отсутствия госзакупок препаратов для лечения хронического вирусного гепатита С у людей с ВИЧ-инфекцией. Они напомнили: закупки в рамках постановления правительства РФ №1512 от 15 декабря 2015 года — единственная возможность получить терапию гепатита С для таких пациентов. В начале мая организация «Вместе против гепатита» обратилась к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. «Сокращение охвата терапией хронического вирусного гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов может в будущем привести к существенному росту расходов бюджета и нагрузки на систему здравоохранения, вызванной увеличением количества случаев декомпенсации печени и смерти у пациентов,— указали авторы письма.— Это негативно скажется на ключевых показателях Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в РФ на период до 2030 года».

Летом Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил несколько аукционов на закупку препаратов схемы софосбувир+велпатасвир на общую сумму почти 49 млн руб. По подсчетам «Вместе против гепатита», эти аукционы покрывают потребность в терапии гепатита С примерно 2,5 тыс. ВИЧ-инфицированных пациентов. Всего же число россиян с такими диагнозами может доходить до 300 тыс., говорят общественники. И указывают, что в 2021 году в рамках постановления №1512 было сделано закупок более чем на 2,2 млрд руб.

1 августа НКО направили новое письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Они попросили «устранить факт дискриминации, обеспечить в полном объеме выполнения всех положений постановления №1512 и реализацию конституционных прав россиянам, инфицированным сочетанием вирусов гепатита С и ВИЧ». В ноябре пациентское сообщество получило ответ из департамента регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий Минздрава РФ. Чиновники назвали претензии «Вместе против гепатита» некорректными. Они заявили, что «лимиты бюджетных обязательств на закупку антиретровирусных лекарственных препаратов на 2023 год, доведенные в установленном порядке, приняты в полном объеме». В ответе департамента также говорится, что уже сейчас федеральный центр проводит закупку антиретровирусных препаратов, находящихся «в остром дефиците» в субъектах РФ, за счет бюджета 2024 года.

Председатель «Вместе против гепатита» Никита Коваленко полагает, что «в ситуации хронического дефицита финансирования программы» закупать препараты для лечения гепатита С будут «в минимальном количестве». «Приходится констатировать, что никто не заинтересован в лечении гепатита С у ВИЧ-инфицированных пациентов,— говорит он.— К сожалению, пока в Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации не появятся целевые показатели по охвату терапией гепатита С, на наш взгляд, бессмысленно надеяться, что ВИЧ-инфицированных будут лечить от гепатита».

“Ъ” направил запрос в Минздрав, однако на момент публикации ответ не получил. В 2022 году пациенты в первый раз жаловались на проблемы с лечением гепатита С у ВИЧ-инфицированных, и тогда главный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава России Алексей Мазус заверял “Ъ”, что «на сегодняшний день есть абсолютная готовность российской системы здравоохранения решать вопросы коинфекции ВИЧ и вирусного гепатита С на основе самых высоких научных стандартов, а доступ к терапии обеспечен в полном объеме».

Отметим, среди свежих поручений президента Владимира Путина правительству РФ появился пункт о необходимости поиска дополнительного финансирования мероприятий по лечению пациентов с гепатитом С. Еще летом Минздрав РФ предложил дополнительно профинансировать программу по борьбе с гепатитом С средствами от повышения акцизов на сигареты и папиросы, пачка которых стоит более 200 руб. Такую идею, по данным СМИ, лоббирует министерство. В свою очередь, правительство включило в проект изменений в госпрограмму «Развитие здравоохранения» правила предоставления и распределения федеральных субсидий бюджетам регионов на обеспечение мероприятий по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С. «Мы понимаем, что это сделано, чтобы регионы тоже вкладывались в лечение гепатита. Вот только мы теряем возможность существенно снизить цены за счет крупных закупок,— комментирует Никита Коваленко.— Когда каждый регион будет закупать сам для себя, скидки от производителей и поставщиков будут существенно меньше».

Наталья Костарнова