На Кубани подготовят более 50% волонтеров от ЮФО на Всемирный фестиваль молодежи

Краснодарский край вошел в число лидеров по количеству регистраций волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 8 марта 2024 года в Сириусе. Как сообщает пресс-служба администрации региона, из 2,2 тыс. заявок выберут почти 700 добровольцев.

С волонтерами работают в Центрах привлечения и подготовки на базе Кубанского госуниверситета, регионального отделения Российских студотрядов и Сочинского госуниверситета. Добровольцев привлекают по 15 направлениям, в том числе культура, безопасность, медицинское сопровождение, деловая программа, лингвистические услуги и транспортная логистика.

Еще более 500 «городских волонтеров» дополнительно подготовит Сочи. В задачи студентов курорта будут входить встреча и сопровождение гостей мероприятия.

Провести ВМФ-2024 предложила студентка МГУ из Краснодара на встрече с президентом России Владимиром Путиным в январе 2023 года. Лидер страны тогда отметил, что провести мероприятие будет не просто, но позже поручил его организовать.

Участвовать в фестивале будет около 20 тыс. человек. При этом на конец октября заявки на участие в мероприятии подали 160 тыс. человек из 180 государств. Подготовкой ВМФ занимаются около 400 молодежных организаций из разных стран. В мэрии Сочи разработали концепцию благоустройства территорий города.

Татьяна Ручкина

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