Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи в первую неделю марта

Всемирный фестиваль молодежи, который организуют по указу президента РФ Владимира Путина, пройдет в Сочи и Сириусе с 1 по 7 марта 2024 года. Как сообщает пресс-служба мэрии курорта, в рамках подготовки к мероприятию разработали концепцию благоустройства территорий города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В городе планируют модернизировать объекты благоустройства, а также установить арт-объекты, информационные указатели и декоративную подсветку. На совещании городского оргкомитета обсуждалась организация работы по санитарному содержанию территорий, системы транспортного обеспечения и дорожной деятельности, работа сфер общественного питания и средств размещения.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского продолжаем вести подготовку всех отраслей курорта по графику. По всем направлениям сформированы программы финансирования с учетом различных источников, в том числе краевых субсидий и средств курортного сбора»,— отметила первый замглавы Сочи Светлана Калинина.

В период проведения фестиваля молодежи для сопровождения мероприятий планируют привлечь 300 сочинских волонтеров. Подать заявки могут люди возрастом от 16 лет в волонтерском корпусе Всемирного фестиваля молодежи на платформе Добро.ру. Они должны будут встречать группы участников фестиваля в аэропорту и на железнодорожных станциях и помогать им с транспортной логистикой.

Планируется, что во Всемирном фестивале молодежи примут участие 20 тыс. человек из более чем 180 стран и около 5 тыс. волонтеров. Из них 1 тыс. человек представят Краснодарский край. Во время проведения международных мероприятий Владимир Путин пригласил на фестиваль делегации из стран ШОС и БРИКС. К участию приглашаются молодые лидеры в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, науки и образования, волонтерства и других сфер, а также подростки, представляющие детские организации и объединения.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram