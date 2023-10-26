Во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе хотят участвовать 160 тысяч человек

На участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе подали заявки уже 160 тыс. человек из 180 государств. Участвовать в подготовке мероприятия будут около 400 молодежных организаций из разных стран, сообщили в Telegram-канале фестиваля.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко напомнил, что главная цель мероприятия — дать молодежи возможность собраться на одной площадке и обсудить волнующие их проблемы. Организацию масштабного события обсудили во время съезда Международного совета ВФМ в Москве.

Всемирный фестиваль молодежи начнется 1 марта 2024 года и продлится до 7 марта. В рамках подготовки к этому событию в администрации Сочи разработали концепцию благоустройства территорий города. Ранее сообщалось, что участвовать в фестивале будут около 20 тыс. человек.

Вячеслав Рыжков

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