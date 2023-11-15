Пожар на тамбовском пороховом заводе начался из-за упавшего беспилотника

Вчерашний пожар на ФКП «Тамбовский пороховой завод» мог произойти из-за атаки беспилотника. Как рассказали «Ъ-Черноземье» источники в правоохранительных органах, 14 ноября в районе 7 утра после падения БПЛА на предприятии в Котовске произошло повреждение цеха смешивания массы с последующим возгоранием.

В результате происшествия никто не пострадал. В местном управлении МЧС рассказывали, что площадь возгорания составила 5 кв. м. Ведомство официально не сообщило о причинах пожара. По данным «Ъ-Черноземье», в здании цеха предприятия повреждена кровля.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь на 14 ноября над Тамбовской областью был сбит беспилотник. Официально о связи этого происшествия с пожаром на пороховом заводе не сообщалось.

Произошедший накануне пожар — уже третье с начала года происшествие на Тамбовском пороховом заводе. В конце прошлой недели, 11 ноября, на на предприятии горело отдельно стоящее здание на площади 300 кв. м. По данному факту Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации возбудило уголовное дело о теракте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, до 20 лет лишения свободы).

20 июня на заводе во время работ по демонтажу оборудования произошел взрыв, унесший жизни пяти сотрудников подрядной организации. Тогда региональные следователи возбудили дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 3 ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы). Глава Тамбовской области Максим Егоров заявлял, что причиной июньского инцидента стал не теракт, а человеческий фактор.

Владимир Зоркий