Два беспилотника уничтожены над Брянской областью, три перехвачены возле Крыма
Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Брянской область, еще три перехвачены над Черным морем возле побережья Крыма, сообщило Минобороны РФ в Telegram. Атака произошла в ночь на 16 ноября. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Крым, Брянская область и другие российские регионы, граничащие с Украиной, часто подвергаются атакам в том числе с использованием беспилотников. Так, два БПЛА 10 ноября атаковали нефтяной терминал в Крыму, утром 7 ноября над Черным морем и полуостровом были сбиты 17 беспилотников самолетного типа. Брянская область, по сообщениям Минобороны, последний раз была атакована беспилотником 14 ноября.