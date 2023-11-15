Главные новости за 15 ноября. Кубань, Крым, Адыгея

Власти Краснодарского края предложили построить к новому северо-восточному микрорайону Краснодара «легкое метро неглубокого заложения».

В Сочи и Сириусе в ночь на 16 ноября ожидается резкое ухудшение погоды, прогнозируются смерчи и выпадение до 80 мм осадков.

Симферопольская и Крымская епархия, а также члены комиссии Общественной палаты (ОП) Крыма предложили ввести административное наказание за склонение женщин к аборту.

Строительство яхтенной марины в Геленджике планируют завершить к концу 2023 года. После ее ввода здесь смогут находиться до 200 яхт.

Семья Данила Юханова, скончавшегося после ДТП с машиной бывшего краевого судьи Юрия Захарчевского, подала в суд гражданский иск с требованием 16 млн руб. компенсации морального и материального вреда.

Краснодарские следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины на улице Красноармейской. Ночью 12 ноября возле одного из ночных клубов погибший поссорился с охраной. Ему распылили газовый баллончик в лицо, а затем избили.

Николаевский бульвар в Краснодаре уже во второй раз не сдали в назначенный срок. В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» сообщили, что к подрядчику в связи с этим применят штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.

В Адыгее в отношении водителя автомобиля, упавшего с обрыва в реку Белая, возбудили уголовное дело.

На футболке футболиста Алексея Лесина, тело которого было найдено на пляже в Сочи, близкие обнаружили пятна крови в районе поясницы.

Для 46% жителей Кубани основная статья расходов за месяц — покупка еды. Еще 37% назвали наиболее затратными аренду жилья и/или ипотеку.

В Новороссийске врачи достали из кишечника пятилетнего мальчика железный браслет длиной 19 см.

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