На футболке погибшего в Сочи футболиста Лесина нашли пятна крови

На футболке футболиста Алексея Лесина, тело которого было найдено на пляже в Сочи, близкие обнаружили пятна крови в районе поясницы. Об этом сообщает «КП-Кубань» со ссылкой на отца спортсмена Сергея Лесина.

«Мы решили посмотреть это место на спине у Алексея. И там был небольшой прокол с запекшейся кровью. Не ножевое ранение даже, а маленькая такая проникающая колотая рана. И скорее всего она была сделана, когда Алексей был живой. Нам это неофициально подтвердил эксперт, которого мы пригласили»,— цитирует издание заявление господина Лесина.

По одной из версий, Алексей Лесин мог упасть в незакрытую ливневку, после чего его вынесло в море. Однако родственники погибшего считают, что там такое ранение молодой человек получить не мог. Также на теле спортсмена были обнаружены царапины, которые объясняют тем, что еще некоторое время до обнаружения тело мужчины било волнами о берег.

Тело Алексея Лесина было найдено на пляже «Чайка» в Сочи 6 ноября. В тот вечер мужчина отдыхал в компании друзей в баре. Ранее стало известно, что причиной смерти спортсмена стала асфиксия. В легких обнаружили воду. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Анастасия Донскова

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