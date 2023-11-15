Семья сбитого кубанским судьей Захарчевским требует 16 млн рублей компенсации

Семья Данила Юханова, скончавшегося после ДТП с машиной бывшего судьи Краснодарского краевого суда Юрия Захарчевского, подала в суд гражданский иск с требованием 16 млн руб. компенсации морального и материального вреда. Об этом сообщает «КП Кубань» со ссылкой на адвоката АБ «Правовой статус» Алексея Иванова.

«Мы рассчитываем на беспристрастное рассмотрение дела в суде, справедливое судебное решение и адекватную компенсацию истцам за жизнь близкого человека»,— отметил адвокат.

Уголовное дело рассматривают в Ростовском суде. Экс-судью подозревают в совершении ДТП со смертельным исходом и оставлении человека в опасности. При этом господин Захарчевский проходил как свидетель аварии, фигурантом уголовного дела он стал только спустя 2,5 года после аварии.

ДТП произошло в Краснодаре 7 апреля 2020 года. Тогда Toyota Land Cruser под управлением Юрия Захарчевского сбила 29-летнего велосипедиста Данила Юханова. Через четыре месяца от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Юрий Захарчевский полностью отрицал свою вину в совершенном ДТП. Сначала он пытался переложить ответственность за гибель молодого человека на врачей, которые лечили пострадавшего. Позже экс-судья заявил о проблемах с психическим здоровьем во время аварии. Но доводы были опровергнуты правоохранителями в ходе следствия.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram