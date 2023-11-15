Почти половина жителей Кубани тратит большую часть зарплаты на еду

Для 46% жителей Кубани основная статья расходов за месяц – покупка еды. Еще 37% назвали наиболее затратными аренду жилья и/или ипотеку, говорится в исследовании рекрутингового сервиса HH.ru. Опрос проводился среди трудоустроенных жителей региона. Всего по стране в исследовании приняли участие больше 5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

На еду большую часть доходов тратят в основном представители маркетинга, рекламы, PR (56%), айтишники (53%), реже всего так много тратят на продукты работники из сферы розничной торговли (30%). Аренду и ипотеку основной статьей расходов чаще всего называли медики и фармацевты (55%), реже всего – работники транспортно-логистической сферы, а также сотрудники безопасности (по 25%).

Большой статьей расходов 32% кубанцев назвали оплату коммунальных услуг. Еще 23% опрошенных жителей края назвали затратной выплату кредитов, 21% – детей (один из самых высоких показателей по стране).

Расходы на жилье значительной статьей расходов чаще называли молодые респонденты – 45% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет и 44% – от 25 до 34 лет. Коммунальные же расходы чаще называли представители старшего поколения – 42% работников в возрасте 45-54 лет и 51% тех, кто старше 55 лет.

Вячеслав Рыжков

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