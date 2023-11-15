В Краснодаре оштрафуют подрядчика, не сдавшего в срок Николаевский бульвар

Николаевский бульвар в Краснодаре уже во второй раз не сдали в назначенный срок. В пресс-службе администрации города «Ъ-Кубань» сообщили, что к подрядчику в связи с этим применят штрафные санкции в соответствии с условиями муниципального контракта.

По информации Управления коммунального хозяйства и благоустройства, работы на Николаевском бульваре находятся на завершающем этапе. На данный момент идёт высадка деревьев.

Изначально бульвар планировали сдать в октябре. Однако работы в срок выполнить не успели и день сдачи перенесли на 14 ноября. Подписчики издания 93.ru днем накануне обратили внимание, что работы до сих пор не завершены, озеленение не закончено, не убраны строительный мусор и грунт.

Вячеслав Рыжков

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