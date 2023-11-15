На Красноармейской в Краснодаре после группового избиения умер мужчина

Краснодарские следователи выясняют обстоятельства гибели 39-летнего мужчины на улице Красноармейской. Ночью 12 ноября возле одного из ночных клубов погибший поссорился с охраной, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / krasnodarkray1 Фото: t.me / krasnodarkray1

По данным ведомства, 21-летний охранник ударил лежащего на земле оппонента ногой по голове, а затем распылил ему в лицо газовый баллончик. Позже мужчину на улице избила толпа людей, заявили в следкоме. Через некоторое время потерпевший скончался от полученных травм.

Очевидцы в соцсетях ранее сообщили, что погибший вел себя неадекватно и бросался на людей с ножом. На кадрах с места происшествия видно, что голова у мужчины в крови, он ходит прямо по проезжей части на перекрестке улиц Красноармейская и Чапаева и размахивает ножом. Очевидцы пытались успокоить дебошира, а некоторые нападали на него.

Охранника клуба задержали. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и ищут участников потасовки. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Вячеслав Рыжков

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