Из кишечника ребенка в Новороссийске достали 19-сантиметровый браслет

В Новороссийске врачи достали из кишечника пятилетнего мальчика железный браслет длиной 19 см. Операцию провели специалисты первой городской больницы, пишет газета «Новороссийский рабочий» со ссылкой на заведующего эндоскопическим отделением Давида Шагиняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / novorab_official Фото: t.me / novorab_official

Браслет прошел по организму ребенка до толстой кишки. Медики несколько дней ждали, что цепочка сама выйдет из организма ребенка, но в итоге решили провести операцию из-за риска образования пролежней и разрыва кишки.

Бригада специалистов под руководством господина Шагиняна впервые провела лечебно-диагностическую колоноскопию ребенка под наркозом. Браслет успешно достали, он остался у врачей. В ходе операции медики также обнаружили в кишечнике мальчика паразитов.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram