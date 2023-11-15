В Сочи включили сирены из-за прогноза о смерчах и подтоплении территорий

В ночь с 15 на 16 ноября в Сочи и Сириусе ожидается резкое ухудшение погоды. В городе и на федеральной территории прогнозируются смерчи в море и выпадение от 40 до 80 мм осадков. Как сообщает пресс-служба администрации курорта, в связи с этим организовано оповещение населения, в том числе с использованием сиренно-речевых установок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Сочи Фото: пресс-служба мэрии Сочи

Ухудшение погодных условий связано с прохождением атмосферных фронтов. На курортах также ожидается шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. Возможен подъем уровня рек и подтопление территорий на пониженных отметках местности. Неблагоприятная погода сохранится в Сочи до середины 22 ноября.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Он поручил всем городским, оперативным, коммунальным и дорожным службам, а также аварийно-спасательным формированиям перейти в режим повышенной готовности.

Сейчас специалисты патрулируют пляжи и популярные места отдыха на берегах рек и водоемов. Во всех ресурсоснабжающих организациях города сформировали аварийные бригады. Администрации внутригородских районов и сельских округов рассредоточили в потенциально опасных местах необходимые силы и технику, включая средства малой механизации.

ФКУ «Черноморье» выставило на участках федеральной дороги, подверженных затоплению, дополнительные дежурные бригады и подготовило 13 станций по перекачке воды. В составе бригад 40 человек и 20 единиц техники.

В подразделениях МЧС России, дислоцированных в Сочи, начали дежурить 109 человек. К использованию готовы 30 единиц транспорта и девять плавсредств. Введены в расчет восемь единиц откачивающей техники.

Татьяна Ручкина

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