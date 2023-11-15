В Адыгее в отношении водителя авто, упавшего в реку Белая, возбудили дело

В Адыгее в отношении водителя автомобиля, упавшего с обрыва в реку Белая, возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РА

По данным ведомства, ночью 13 ноября в станице Ханской в районе Майкопа мужчина, управлявший автомобилем Chevrolet Niva, в котором кроме водителя находились еще четыре пассажира, в том числе дети, был под действием алкоголя. Водитель не справился с управлением и допустил съезд с обрыва в реку. В результате происшествия 16-летняя пассажирка получила травмы, 34-летняя женщина скончалась, 10-летний мальчик, которого унесло течением реки, все еще не найден.

Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Сообщается, что мужчина задержан. В скором времени в его отношении будет избрана мера пресечения.

Ранее в ГУ МЧС России по Адыгее сообщили об обнаружении тела 34-летней пассажирки и самого автомобиля. Поиски мальчика продолжаются третий день.

Анастасия Донскова

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