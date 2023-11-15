Белый дом США призвал «не забегать вперед» расследования по «Северным потокам»

Не надо «забегать вперед» расследования взрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Так он ответил на вопрос, станут ли США предпринимать меры против Украины, если будет доказана ее причастность ко взрывам.

«Опять же, я не буду забегать вперед в том, что касается проводимых расследований по "Северному потоку-2"... И я, конечно, не собираюсь гипотетически предполагать, какими могут быть результаты этого расследования»,— сказал Кирби на брифинге. По его словам, Вашингтон сосредоточен на том, чтобы Киев «продолжал получать то, что ему нужно», на фоне контрнаступления.

Взрывы на «Северном потоке» и не введенном в эксплуатацию «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. Дания, Германия и Швеция ведут совместное расследование инцидентов, Россия в нем не участвует. В ноябре The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на украинских и европейских чиновников сообщили, что подрыв газопроводов координировал бывший командир одной из частей Сил специальных операций ВСУ полковник Роман Червинский. Сам он назвал эту информацию спекуляцией.

Лаура Кеффер