«Пулково» летит к лидерству

Аэропорт «Пулково» стал вторым в стране по пассажиропотоку, уступив лидерство только московскому Шереметьево. Эксперты отмечают, что на успех петербургской воздушной гавани могла повлиять в том числе и специальная военная операция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наиболее популярными из аэропорта Пулково оказались внутренние рейсы: на них пришлось 14,6 млн пассажиров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Наиболее популярными из аэропорта Пулково оказались внутренние рейсы: на них пришлось 14,6 млн пассажиров

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За 10 месяцев 2023 года в Пулково обслужили 17,5 млн пассажиров — это больше, чем в столичных Внуково и Домодедово. Наиболее популярными оказались внутренние рейсы: на них пришлось 14,6 млн пассажиров. Самые популярные направления — Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. 2,9 млн пассажиров Пулково выбирали зарубежные направления, чаще всего Анталью, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

Также аэропорт осваивает новые направления — например, возобновились рейсы в Грузию и Египет, открыли направление на Абу-Даби и Алжир, запустили первый рейс в Абакан и так далее.

В компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей аэропортом Пулково, отмечают, что в терминале увеличили пропускную способность зон регистрации и проверки документов, запустили мобильные посадочные талоны и мобильные кассы на стойках регистрации, начали реализовывать проект «Поток», чтобы сократить время на предполетные процедуры.

В связи с увеличением пассажиропотока ВВСС уже несколько лет вынашивает планы по строительству второй очереди аэропорта, чтобы обслуживать большее количество пассажиров.

Генеральный директор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что открытие новых направлений повлияло на рост пассажиропотока, но это стало не единственной причиной востребованности аэропорта.

«Московские аэропорты в связи с СВО и объявляемыми воздушными тревогами испытывали серьезный дискомфорт в течение нескольких месяцев. Нельзя сказать, что это сильно изменило объемы пассажиропотока, но определенное влияние оказало. Авиационный транспорт характеризуется высоким уровнем надежности, а здесь риски в этом плане резко возросли»,— считает господин Бурмистров.

Эксперт добавил, что в Северную столицу также вырос пассажиропоток из Китая. По его прогнозам, это направление может дать существенный рост пассажиропотока и в следующем году. Аэропорт, по мнению эксперта, может преодолеть планку в 20 млн туристов в 2023 году и продолжать увеличивать показатели в следующем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что аэропорт Пулково стремится побить свой собственный «доковидный» рекорд 2019 года и обслужить в 2023 году 20 млн пассажиров.

Анастасия Захарова