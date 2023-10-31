Аэропорт Пулково возобновил авиасообщение с Грузией

Авиакомпания Red Wings возобновляет рейсы в Грузию, прекратившиеся в 2019 году. С 18 ноября самолеты компании начнут выполнять перелеты в Тбилиси, со 2 декабря — в Кутаиси, сообщили в пресс-службе управляющей компании аэропорта «Воздушные ворота северной столицы».

Перелеты в Тбилиси будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из Пулково — в 06:00, прибытие в международный аэропорт им. Шота Руставели — в 11:05. Рейсы в Кутаиси будут выполняться один раз в неделю по субботам. Вылет из Санкт-Петербурга — в 17:00, прибытие в Кутаиси — в 22:25.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в рамках осенне-зимнего расписания аэропорта Пулково компания Etihad Airways впервые начала выполнять рейсы в Абу-Даби, а компания Nordstar — рейсы в Абакан.

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