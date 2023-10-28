Air Cairo возобновила рейсы из Пулково в Египет

Египетская авиакомпания Air Cairo возобновила рейсы из аэропорта Пулково в египетский Шарм-эль-Шейх, сообщили в пресс-службе Пулково.

27 октября впервые с 2021 года Пулково обслужил первый рейс авиакомпании в Шарм-эль-Шейх. С 16 ноября перевозчик запустит рейсы в Хургаду. По каждому из направлений будет следовать два рейса в неделю.

Рейсы в Шарм-эль-Шейх будут выполняться по вторникам и пятницам. Согласно осенне-зимнему расписанию, вылет в курортный город запланирован на 2:50, прибытие — в 8:10. Рейсы в Хургаду будут совершаться по понедельникам и четвергам. Вылет из Петербурга — в 5:05, прибытие — в 10:30.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что рейсы в Египет возобновила компания «Аэрофлот».