СМИ: школьный тренер погибшего в Сочи Алексея Лесина не верит в версию утопления

Елена Смирнова, школьный тренер погибшего в Сочи чувашского футболиста Алексея Лесина, заявила, что не верит в версию об утоплении. Как сообщает kuban.aif.ru, Елена Смирнова много лет проводила занятия по плаванию в школе №61 в Чебоксарах.

По словам школьного учителя, футболист с детства плавает «не просто хорошо, а профессионально», он умел задерживать дыхание под водой. Елена Смирнова почти на 100% уверена, что спортсмен не мог сам утонуть.

«Тем более он был в очень хорошей физической форме, выносливый, высокий, в обиду он себя не мог бы дать, даже если предположить, что там произошла какая-то драка. Но когда прощались на похоронах, все абсолютно видели у него огромный синяк на шее»,— сообщила изданию Елена Смирнова.

Недавно Алексею Лесину присвоили звание мастера спорта международного класса по микрофутзалу. Но удостоверение и документы получал уже его отец Сергей Лесин.

Тело 30-летнего Алексея Лесина из Чебоксар нашли у моря в Сочи вечером 7 ноября. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Отец футболиста Сергей Лесин заявил, что причиной смерти спортсмена стала асфиксия. Рюкзак футболиста обнаружили в Абхазии.

Татьяна Ручкина

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