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Рюкзак футболиста Лесина, погибшего в Сочи, обнаружили в Абхазии

Рюкзак футболиста Алексея Лесина, тело которого обнаружили на пляже в Сочи, нашли в Абхазии. Об этом сообщил отец погибшего Сергей Лесин в VK.

Фото: Федерация мини-футбола Казани

Фото: Федерация мини-футбола Казани

«К сожалению, опять отказано в получении видеозаписей с камер наблюдения, последних трансакций с его банковских карт и последних звонков с его телефона. Причина отказа — нет технической возможности. Обстоятельства гибели Алексея становятся еще более странными»,— говорится в сообщении.

Тело 30-летнего Алексея Лесина из Чебоксар было обнаружено на пляже «Чайка» в Сочи вечером 7 ноября. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как ранее заявил отец футболиста Сергей Лесин, причиной смерти спортсмена стала асфиксия. Накануне Алексей Лесин, по свидетельствам очевидцев, отдыхал с командой в местных заведениях. В последний раз его видели идущим по направлению к морю.

Анастасия Донскова

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