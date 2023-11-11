На Кубани возбудили уголовное дело после смерти футболиста из Чувашии

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ) по факту обнаружения тела чувашского футболиста Алексея Лесина на берегу моря в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Ведомство не уточняет, почему было принято решение о возбуждении дела. По информации следственного управления, предварительной причиной смерти спортсмена остается утопление.

Тело футболиста обнаружили в воде 6 ноября очевидцы, которые извлекли его на берег. Установлено, что Алексей Лесина вместе с коллегами находился в баре, после чего они ушли в другое заведение, которое мужчина покинул самостоятельно.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъяты и изучаются записи камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы, знакомые погибшего, иные лица», — комментируют следственные органы.

Александр Орлов

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram