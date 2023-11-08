В Сочи у моря нашли тело футболиста Алексея Лесина

В Сочи в возрасте 30 лет скончался футболист и тренер Алексей Лесин, сообщили в Федерации футбола Чувашии. Его тело нашли на берегу моря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Федерация мини-футбола Казани Фото: Федерация мини-футбола Казани

«Сегодня я потерял сына. Не стало Алексея. Выезжал на Всероссийские соревнованиях в Сочи, нашли мертвым около моря. Идет следствие»,— написал 6 ноября в соцсетях отец спортсмена, тренер по футболу Сергей Лесин.

Вечером 7 ноября отец футболиста сообщил, что его сын находился на пляже «Чайка» в Адлерском районе. Он был одет в шорты и серую кофту, при себе у него был рюкзак.

Прощание с футболистом пройдет 12 ноября в Чебоксарах. Сейчас родственники погибшего ищут очевидцев и свидетелей трагедии.

В федерации мини-футбола Казани назвали Алексея Лесина одним из самых ярких игроков последних нескольких сезонов в лиге. Он выступал за команду LAVA (ранее «БОМИК») из республики Чувашия.

Татьяна Ручкина

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