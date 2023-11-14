Студентам МГУ прописали дистант

Один из факультетов МГУ закрыли на три недели из-за кори. В первом гуманитарном корпусе университета провели дезинфекцию и ввели дистанционое обучение до 1 декабря, сообщили в пресс-службе вуза. Ранее корь выявили у студента факультета мировой политики. В МГУ заявили, что проводят эпидемиологическое расследование. Весной в вузе уже фиксировали два случая заболевания. После этого об этом сообщили и в МГИМО, Университете нефти и газа им. Губкина и московском Политехе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но риска распространения вируса этой осенью пока нет, считает врач-иммунолог Владимир Болибок: «Территория Российской Федерации и, в частности, Москвы, считается относительно благополучной по кори, потому что уровень вакцинации населения достигает где-то 95-98%, то есть это очень высокий показатель.

Если корь и возникает, то либо это такие спорадические случаи, когда где-то кто-то заразился, выехав, например, за границу. Но такие вспышки возникают все время и связаны, как правило, с тем, что в ней участвуют те, кто не привит.

Если человек не знает, вакцинирован ли он от кори, то можно сделать тест на антитела к этому заболеванию в любой коммерческой лаборатории. Инкубационный период у кори составляет 7-21 день. Если сразу провести вакцинопрофилактику, то иммунитет к кори разовьется быстрее, чем он закончится, что предупредит заболевание».

Месяц назад РБК сообщал, что в московских клиниках не хватает вакцин из календаря прививок. Речь, в частности, шла о комбинированном препарате от кори, краснухи и паротита. В столичном депздраве тогда ответили, что поставки дефицитных позиций ожидаются в ноябре.

В 2022 году американский производитель вакцины от кори анонсировал прекращение поставок в Россию. Сейчас клиники используют российский аналог «Вактривир», и в этом месяце проблем с ее доступностью нет, заметил главный врач сети клиник «К+31» Борис Чурадзе:

«К сожалению, движение антипрививочников привело к тому, что популяционный иммунитет против кори снизился. Поэтому мы и видим эти периодические вспышки заболевания. Но проблем с вакциной против кори нет.

Если говорить про столичный регион, то она доступна во всех городских поликлиниках, у игроков частной системы здравоохранения. Вакцина достаточно иммуногенная, то есть формирует хороший, устойчивый иммунитет, и не сильно реактогенная.

Согласно национальному календарю прививок, ребенок должен прививаться в год и шесть лет. Также необходимо прививать все группы взрослого населения, которые имеют повышенный риск заболеть: медики, преподавательский состав, сотрудники торговых организаций».

Вместе с тем в Telegram-каналах ранее появились сообщения, что больше 20 машин скорой помощи стояли в пробке у инфекционной больницы на Волоколамском шоссе, якобы у прибывших пациентов было подозрение на пневмонию и COVID-19. В столичном депздраве на это ответили, что эпидемиологическая обстановка в городе соответствует сезону, а очередь из машин у больницы связана со спецификой ее работы.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Даниил Бабкин