СМИ: причиной смерти футболиста Лесина в Сочи стала асфиксия

Отец футболиста Алексея Лесина, тело которого было найдено на берегу моря в Сочи, Сергей Лесин заявил, что причиной смерти сына стала асфиксия. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Господин Лесин заявил, что футболист захлебнулся, как показала экспертиза.

«Мы тоже вели небольшое расследование, опрашивали свидетелей. Информация была такая: до трех часов он был в караоке-баре с командой. Потом этот бар закрылся и они пошли в другое заведение. Туда его почему-то не пустили. Дресс-код, видимо, не прошел. Ребята хотели вызвать такси, а он сказал, что подождет их. В пять часов он вышел из другого бара, его там видели, потом он пошел в сторону моря»,— цитирует издание заявление Сергея Лесина.

Ранее стало известно, что тело футболиста было найдено на пляже «Чайка» в Адлерском районе. В настоящее время ведется следствие, отметил отец погибшего. Церемония прощания с погибшим футболистом пройдет 12 ноября в Чебоксарах.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram