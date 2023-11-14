«В диалоге с Вашингтоном Пекин выступает с позиции силы»

15 ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС должна состояться встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Наблюдатели называют эти переговоры одними из самых важных за последние несколько лет. Их итоги могут повлиять на ситуацию в разных частях мира. Как считает обозреватель “Ъ” Максим Юсин, именно китайский лидер будет выступать с позиции силы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Накануне встречи в Сан-Франциско с китайским лидером президент Байден делает решительные заявления, обещая провести с председателем Си «жесткий разговор». Проблема, однако, в том, что сейчас в отношениях с Пекином Вашингтону будет очень сложно выступать с позиции силы.

Скорее, по многим вопросам именно Китай на сей раз оказался в привилегированном положении, гораздо более комфортном, чем его главный геополитический противник. Этому способствовала, в первую очередь, палестино-израильская война, грозящая взорвать весь регион. США, которые со времен президента Барака Обамы пытались постепенно уходить с Ближнего Востока, уменьшать вовлеченность в его дела, осознают, что это не получилось и в обозримом будущем не получится.

А, значит, не получится и в полной мере сосредоточиться на другом Востоке — Дальнем. Хотя логика геополитического противостояния с самым могущественным оппонентом — Китаем — требовала именно этого. Но жизнь распорядилась иначе.

Вашингтон увязает в ближневосточных зыбучих песках, и на борьбу с Пекином остается гораздо меньше сил, средств и энергии. Даже главной мировой сверхдержаве очень сложно одновременно сражаться на нескольких фронтах.

А ведь ближневосточный фронт сегодня — далеко не единственный для США. Есть еще украинский, где все обстоит отнюдь не столь оптимистично, как хотелось бы администрации Байдена. Контрнаступление Киева зашло в тупик. Уже даже украинские военачальники признают, что дело идет к затяжному позиционному противостоянию. И далеко не факт, что такое развитие событий входило в планы Вашингтона и его западноевропейских союзников.

А еще у Джозефа Байдена есть внутриполитический фронт, и он для американских президентов всегда — главный приоритет, особенно за год до выборов. И здесь правящая Демократическая партия, судя по последним опросам, сталкивается с серьезными трудностями.

С учетом всех этих обстоятельств последнее, что сейчас нужно Байдену, — это обострение еще и на китайском направлении. Поэтому он и стремится свести конфликт с КНР к спокойному, предсказуемому противостоянию, без резких шагов и неприятных сюрпризов. Слишком уж много их было у США в последнее время, только китайского им не хватало.

Понимая это, председатель Си и станет выстраивать свою тактику на встрече в Сан-Франциско. Едва ли на ней будут приняты какие-то эпохальные решения, которые позволили бы говорить о заметном сближении между Пекином и Вашингтоном. Хотя отдельные символические шаги могут быть сделаны, например, восстановление диалога по военной линии, прерванного после визита на Тайвань бывшего спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

Но в глобальном плане Пекину нет никакого смысла помогать своему оппоненту решать стоящие перед ним проблемы.

Тем более в ситуации, когда и на Ближнем Востоке, и в Европе, и в Африке Китай может этими проблемами воспользоваться для укрепления своих позиций в ущерб США. По-другому в отношениях двух главных геополитических оппонентов уже, по-видимому, не будет. Они уже необратимо в разных лагерях, причем эти лагеря возглавляют.

Вопрос только в степени враждебности. Будет ли она зашкаливающей, на грани прямого военного столкновения? Или же управляемой, предсказуемой, в чем-то цивилизованной и взаимоуважительной? Именно так было во времена холодной войны, в эпоху противостояния США с еще одним могущественным геополитическим оппонентом — Советским Союзом.

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