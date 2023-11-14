WhatsApp запускает новые голосовые чаты для больших групп

Разработчики мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) запускают новую функцию, похожую на голосовые конференции в Discord. Групповые конференции запускаются тихо и позволяют отправить сообщение, не выходя из чата, сообщает посвященный мессенджеру сайт WABetaInfo.

Новая функция в WhatsApp запускается без каких-либо звонков, а присоединиться к конференции можно с помощью всплывающего окна в чате. На групповом звонке в мессенджере пользователи смогут управлять микрофоном, звуком, повесить трубку и написать сообщение, не покидая чат.

В ближайшие недели компания развернет голосовые чаты по всему миру для групповых чатов от 33 человек. В компании отмечают, что голосовые чаты защищены сквозным шифрованием.

Ранее мессенджер начал тестировать регистрацию пользователей через электронную почту, а также функцию, позволяющую пользователям переключаться между двумя аккаунтами на одном устройстве.

Александра Горошилова