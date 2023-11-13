Главные новости за 13 ноября. Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел

Двое мужчин ранены в результате атак украинских беспилотников в Курской области.

Антон Евсеев добивается разрешения на застройку земли у водохранилища в Воронеже.

Объявлен конкурс на должность главы администрации белгородского Старого Оскола.

Наименее разрушенные обстрелами белгородские дома могут восстановить к 1 декабря.

Взимание платы за парковку в Липецке отложили еще на месяц.

Для возведения инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» за 1,1 млрд рублей ищут подрядчика.

Администрацию губернатора Орловской области возглавил Александр Шалимов.

Автоматика отключила от сети третий энергоблок Курской АЭС.

Защита бывшего замглавы воронежской ГИБДД Качкина обжаловала приговор.

Курская область в 2023 году увеличила экспорт сельхозпродукции в три раза.

В Воронежской области могут взять под особую охрану устье реки Икорец.