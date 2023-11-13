Курская область в 2023 году увеличила экспорт сельхозпродукции в три раза

Экспорт продукции АПК Курской области за девять месяцев 2023 года увеличился в 3,4 раза к аналогичному периоду прошлого года до $605 млн. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в облправительстве со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.

В натуральном выражении за тот же период экспорт вырос в 3,9 раза до 1,15 млн т. По итогам года региональные власти ожидают зарубежных отгрузок региональной продукции АПК на $800 млн.

Ключевую роль в экспорте играет новый маслоэкстракционный завод УК «Содружество» (ООО «Курскагротерминал»). Сейчас на масложировую продукцию приходится 52% всей отгруженной сельхозпродукции из региона (за девять месяцев — $312 млн, рост в 116 раз к аналогичному периоду прошлого года, или 472 тыс. т — в 128 раз). На зерновые приходится свыше 19% регионального агроэкспорта, на пищепром — 12%, на мясную продукцию — 11%.

Продукция курского АПК экспортируется в 47 стран мира, рассказали «Ъ-Черноземье» в облправительстве: «Наибольший экспорт осуществляется в Китай, Беларусь, Вьетнам, Индию, Алжир, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Монголию, Азербайджан, Киргизию, Турцию. Перспективным направлением является увеличение поставок масложировой продукции, мяса и мясной продукции, сахара, продуктов глубокой переработки зерновых».

Каким был агроэкспорт в макрорегионе в 2022 году — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин