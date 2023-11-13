Объявлен конкурс на должность главы администрации белгородского Старого Оскола

Во втором по величине городе Белгородской области — Старом Осколе объявлен конкурс на замещение должности главы администрации городского округа. Об этом сообщили в совете депутатов округа.

Документы от кандидатов принимаются с 15 декабря по 20 января. Сам конкурс назначен на 26 января.

У действующего главы Андрея Чеснокова истекают полномочия. Он возглавляет округ с конца 2021 года, до этого занимал должность главы администрации Яковлевского городского округа.

Почему губернатор Вячеслав Гладков критиковал Андрея Чеснокова — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин