Объявлен конкурс на должность главы администрации белгородского Старого Оскола
Во втором по величине городе Белгородской области — Старом Осколе объявлен конкурс на замещение должности главы администрации городского округа. Об этом сообщили в совете депутатов округа.
Документы от кандидатов принимаются с 15 декабря по 20 января. Сам конкурс назначен на 26 января.
У действующего главы Андрея Чеснокова истекают полномочия. Он возглавляет округ с конца 2021 года, до этого занимал должность главы администрации Яковлевского городского округа.
Почему губернатор Вячеслав Гладков критиковал Андрея Чеснокова — в публикации «Ъ-Черноземье».