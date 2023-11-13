В 10:33 13 ноября автоматика отключила от сети третий энергоблок Курской АЭС. Об этом сообщили на станции.

Причины отключения не поясняются.

«Нарушений пределов условий безопасной эксплуатации не было,— подчеркивается в сообщении.—

Разгрузка энергоблока выполнена в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации». Энергоблок будет включен в сеть «после выполнения запланированных работ».

Сейчас в работе находятся второй и четвертый энергоблоки Курской АЭС. Первый энергоблок остается в режиме без генерации; радиационный фон не превышает естественных фоновых природных значений, напомнили на станции.

Олег Мухин

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