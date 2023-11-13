В Воронежской области могут взять под особую охрану устье реки Икорец

В ходе научно-практической конференции, прошедшей на площадке Воронежского государственного технического университета, эксперты обсудили перспективы создания особо охраняемой природной территории областного значения «Икорецкое Придонье». Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Речь идет о территории, прилегающей к устью реки Икорец: она впадает в Дон на территории Нижнеикорецкого сельского поселения Лискинского района. Инициатор проекта Михаил Клеймов отметил, что река с прилегающими лесами, пойменными лугами, полями и озерами — уникальный природный объект, требующий защиты. Замминистра природных ресурсов Денис Попов заверил, что областное министерство поддерживает идею создания новой ООПТ. Обоснованием придания местности особого статуса должна заняться недавно созданная Дирекция особо охраняемых природных территорий. Теперь территорию предстоит обследовать для определения особо ценных объектов.

Олег Мухин

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