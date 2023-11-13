Второй за день мужчина ранен в ходе очередной украинской атаки в Курской области

В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в селе Горналь Суджанского района Курской области был ранен мужчина. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Его оперативно доставили в районную больницу, где оказали первичную медицинскую помощь и удалили осколки. После этого мужчина был отпущен домой на амбулаторное лечение»,— рассказал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сегодня мужчина получил осколочные ранения в результате сброса боеприпаса с беспилотника возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области. Его в состоянии средней тяжести доставили в Глушковскую центральную районную больницу.

Олег Мухин

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