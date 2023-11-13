Защита бывшего замглавы воронежской ГИБДД Качкина обжаловала приговор

В Советский райсуд Воронежа поступила апелляционная жалоба защиты бывшего заместителя главы регионального управления ГИБДД Игоря Качкина, который получил четыре года колонии за шесть эпизодов попыток дачи взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Согласно картотеке дел, документ был подан 9 ноября, сведений о его принятии к производству пока нет.

Также картотека дел содержит сведения о подаче прокуратурой апелляционного представления на приговор. В ходе прений ведомство запросило для Качкина пять лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 450 тыс. руб. и лишением права занимать должности в органах власти на четыре года. В итоге подсудимый получил четыре года со штрафом в 400 тыс. руб. и четырехлетним запретом занимать госдолжности.

Игоря Качкина признали виновным в попытках дать взятки начальнику экзаменационного отделения межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД региона в размере от 7,5 тыс. до 30 тыс. руб. за совершение действий, направленных на «создание условий для получения шестью гражданами водительских удостоверений вне зависимости от результатов проверки их знаний и навыков управления транспортными средствами». После назначения реального срока его защита называла приговор чрезмерно суровым, так как по аналогичным делам в Воронежской области суды не назначали лишение свободы.

За два года до приговора семья Игоря Качкина по иску прокуратуры лишилась 22 объектов недвижимости общей стоимостью более 50 млн руб., законность происхождения которых установить так и не удалось.

Сергей Толмачев

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