Наименее разрушенные обстрелами белгородские дома могут восстановить к 1 декабря

В Белгородской области пострадавшие при обстрелах дома, в которых «не поврежден конструктив», должны быть восстановлены до 1 декабря 2023 года. Такое поручение главам муниципальных образований дал губернатор Вячеслав Гладков в ходе совещания в облправительстве.

Глава региона отметил, что восстановление «конструктива» домов или строительство новых предполагает более длительные работы. В таком случае по каждой жилплощади принимаются индивидуальные решения. Информация о сроках работ должна быть предоставлена собственникам.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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