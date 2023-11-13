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Коммерсантъ FM
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Премьер Польши Моравецкий сообщил об отставке правительства

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на первом заседании нового состава польского Сейма (парламента) подал в отставку вместе с кабинетом министров, сообщило агентство PAP. Как сообщили в канцелярии президента Польши Анджея Дуды, сегодня, 13 ноября, господину Моравецкому поручат сформировать новое правительство.

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Матеуш Моравецкий

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Согласно польской конституции, после парламентских выборов правительство уходит в отставку на первом заседании Сейма. 7 ноября Анджей Дуда внес в сейм кандидатуру Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра и объявил о планах поручить ему формирование правительства.

В течение 14 дней после назначения премьер должен будет представить Сейму программу деятельности правительства и вотум доверия. Он будет принят в случае поддержки абсолютного большинства в ходе голосования.

Между тем 10 ноября оппозиционные объединения Польши «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые» подписали коалиционное соглашение и заявили о намерении сформировать новое правительство во главе с бывшим главой Евросовета Дональдом Туском.

На прошедших 15 октября парламентских выборах правящая в Польше партия «Право и справедливость» победила, набрав 35,38% голосов. При этом она потеряла большинство в парламенте. Второе место заняла оппозиционная «Гражданская платформа» во главе с Дональдом Туском, набрав 30,7%, третье — правоцентристская партия «Третий путь» (14,4%), четвертое — «Новые левые» (8,61%).

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Президент прикрылся традицией».

Лусине Баласян

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