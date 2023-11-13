Франция пошла против антисемитизма

В воскресенье, 12 ноября, в Париже и других французских городах прошли демонстрации «За Республику, против антисемитизма», устроенные по инициативе глав обеих палат парламента. На марш вышло 105 тыс. человек в Париже и 182 тыс.— по всей стране. Демонстрация прошла в образцовом порядке, от которого во французской столице давно отвыкли, свидетельствует корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Местом сбора была назначена эспланада Инвалидов перед мостом Александра III. Огромное поле, заранее окруженное со всех сторон полицейскими фургонами, выглядело почти безлюдным. Проливной дождь и туман, полностью закрывший Эйфелеву башню, не обещали приятной прогулки. Но к трем часам дня, времени начала марша, погода изменилась, дождь перестал, проглянуло солнце, а все пространство заполнилось людьми: не только площадь, дороги, парки, но и газоны.

Марш «За Республику, против антисемитизма» был созван главами двух палат парламента, сначала его объявил председатель Сената Жерар Ларше, а потом и Национальной ассамблеи — Яэль Браун-Пиве.

Менее всего почтенным политикам хотелось, чтобы демонстрация носила произраильский или антипалестинский характер, поэтому они десять раз напомнили, что речь идет об антисемитизме во Франции и в отношении французских евреев.

Поэтому участников просили не выступать под израильскими флагами, в руках были в основном трехцветные французские. Хотя французы есть и среди жертв террористического рейда «Хамаса» 7 октября — последний итог, о котором сообщила премьер-министр Элизабет Борн: 40 убитых и 8 пропавших без вести граждан Франции.

В толпе было меньше, чем привычно, плакатов, и были они исключительно самодельными: «Антисемитизм касается не только евреев», «После евреев — твоя очередь», «Молчание убивает». На транспарантах были имена французских евреев, убитых соседями в последние годы. Не «Хамас» и не Газа, а французские пригороды, для суда — бытовуха, но настоящую причину все знают.

В толпе несли плакаты с фотографиями заложников: «Bring them Home» («Верните их домой») и маленькие картонки с надписями: «Jewish Lives Matter» (по аналогии с названием движения «Black LIves Matter» — «Жизни евреев имеют значение»). Пожилой господин, вспомнив знаменитый лозунг революции 1968 года «Мы все немецкие евреи», вышел в наклейке «Мы все французские евреи» Успехом пользовался плакат «Меняем 100 антисемитов на одного заложника», люди считали курс обмена справедливым.

Удивительным образом толпой никто не руководил, не было даже точных указаний, по какому маршруту двинется марш. Все это время парламентарии, действующие и отставные политики, в их числе премьер-министр Борн, экс-президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози, фотографировались с транспарантом перед колоннами Национальной ассамблеи, предоставив на это время демонстрантов самим себе,— и те вполне справлялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В марше против антисемитизма участвовали видные политики Французской республики: бывший президент Франсуа Олланд, премьер-министр Элизабет Борн, председатели Сената Жерар Ларше и Национальной Ассамблеи Яэль Браун-Пиве и экс-президент Николя Саркози (справа налево)

Фото: Claudia Greco, Reuters В марше против антисемитизма участвовали видные политики Французской республики: бывший президент Франсуа Олланд, премьер-министр Элизабет Борн, председатели Сената Жерар Ларше и Национальной Ассамблеи Яэль Браун-Пиве и экс-президент Николя Саркози (справа налево)

Фото: Claudia Greco, Reuters

Накануне марша главным вопросом, даже более острым, чем провокации антисемитов, стали обоюдоострые выступления разных политиков и партий: идти или не идти. «Национальное объединение» (RN) Марин Ле Пен и «Реконкиста» Эрика Земмура сразу же заявили об участии, вызвав целую бурю обвинений в том, что они примазываются к благому делу, а сами отрицают или смягчают военные преступления французских пособников нацистов. Социалисты, коммунисты, «зеленые», профсоюзники бесконечно давали интервью, объясняя, как противно им будет оказаться в одних рядах с ультраправыми, но в итоге все же сочли за благо присоединиться к общему делу.

И только левый лидер Жан-Люк Меланшон заранее отказался от марша, считая его односторонним взглядом на происходящее. Глава «Непокорившейся Франции» (LFI) сейчас активно заигрывает с мусульманскими кругами, надеясь получить их поддержку на предстоящих выборах.

«Исламолевачество» господина Меланшона оттолкнуло от него союзников-левых, но он считает, что исключительность его позиции скорее выгодна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Участники марша против антисемитизма в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Участники марша против антисемитизма в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Участники марша против антисемитизма в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото Участники марша против антисемитизма в Париже Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов / купить фото

Соответственно, на площади не было сторонников LFI. Однако, чтобы не выглядеть тем самым антисемитом, глава «Непокорившейся Франции» решил организовать сепаратную акцию — возложение венков к памятнику жертвам еврейских депортаций у бывшего Зимнего велодрома. Он хотел одним махом и отмести обвинения в презрении к трагедии евреев, и напомнить крайне правым об их довольно скользкой позиции в отношении антисемитской политики правительства Виши. Хорошо рассчитанная акция, однако, обернулась скандалом. Собравшиеся у памятника противники меланшонизма и потомки депортированных евреев освистали представителей LFI, выйдя им навстречу с плакатами «Руки прочь от Зимнего велодрома», «Руки прочь от моей памяти».

В результате на площади Инвалидов образовались отдельные центры — то под красным флагом Французской компартии, то под транспарантом «Сыны и дочери депортированных евреев Франции».

Приходящих сторонников Мари Ле Пен и Эрика Земмура встречали криками: «Фашисты!» «Коллаборационисты!». Чуть не дошло до рукопашной, особенно усердствовали члены недавно организованной еврейской левацкой группки «Голем».

Когда полиция вежливо оттеснила молодых людей, пропустив вперед крайне правых участников марша, молодежь устроила перед объективами журналистов настоящий кошачий концерт.

С небольшим опозданием колонны демонстрантов, составлявшиеся наудачу, вне всяких партийных списков, потянулись от здания Национальной ассамблеи на набережной Орсэ к зданию Сената в Люксембургском саду. Впереди шли политики, за ними обычные участники, по бокам вдоль улиц караулили полицейские и жандармы, которых поставили под ружья для охраны демонстрации. Охрана не понадобилась, сотня с лишним тысяч участников прошла по городу практически без инцидентов, точно это была и не демонстрация, точно и не парижская.

Президент Эмманюэль Макрон не вышел на марш, зато пообещал быть с его участниками «в своих мыслях» и «всем сердцем» и напомнил, что Франция, в которой евреям будет страшно жить, перестанет быть Францией. Многие упрекнули его в отсутствии в рядах, объясняя это расчетом. Кто объяснял все международной ситуацией, кто переговорами на Ближнем Востоке о судьбе Газы и заложников, кто — необходимостью хотя бы внешнего соблюдения нейтральной, взвешенной позиции. Но правда и то, что господин Макрон никогда с момента своего избрания не выходил ни на какие манифестации — и явно был не намерен отступать от своей линии даже ради антисемитов.