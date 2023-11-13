Песков отказался комментировать появление сообщений о перегруппировке у Днепра

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об обстановке в районе Днепра в зоне проведения военной операции. Сегодня, 13 ноября, ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск, но позднее госагентства аннулировали свои сообщения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные»,— прокомментировал господин Песков во время пресс-колла.

Фрагмент записи пресс-колла

Российские госагентства сообщили, что сообщения о перегруппировке войск «Днепра» были выпущены ошибочно. В пресс-службе Министерства обороны назвали эти сообщения провокацией.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер