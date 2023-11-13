Песков отказался комментировать появление сообщений о перегруппировке у Днепра
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос об обстановке в районе Днепра в зоне проведения военной операции. Сегодня, 13 ноября, ТАСС и «РИА Новости» сообщили, что командование воюющей на Херсонском направлении группировки «Днепр» приняло решение о перегруппировке войск, но позднее госагентства аннулировали свои сообщения.
Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Вы знаете, что мы не комментируем сам ход и положение дел непосредственно на поле боя в ходе специальной военной операции. Это все-таки прерогатива специалистов, профессионалов, то есть наших военных. И в данном случае тоже считаем, что ситуацию могут и должны комментировать только наши военные»,— прокомментировал господин Песков во время пресс-колла.
Фрагмент записи пресс-колла
Российские госагентства сообщили, что сообщения о перегруппировке войск «Днепра» были выпущены ошибочно. В пресс-службе Министерства обороны назвали эти сообщения провокацией.
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