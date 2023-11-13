Раскаяние экс-оперативника уполовинило срок

Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте. Он был признан виновным в участии в организованном преступном сообществе (ОПС) и незаконном обналичивании 25,7 млн руб., похищенных из средств крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим». В прениях прокурор просил приговорить подсудимого (к слову, признавшего вину) к 11 годам колонии, но суд назначил тому 5,5 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Артем Кальте обвинялся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). В прениях, как рассказывал ранее “Ъ”, прокурор предлагал признать подсудимого виновным по обеим статьям и назначить ему в виде наказания 11 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. Кроме того, гособвинение предлагало удовлетворить иск потерпевших от действий господина Кальте энергокомпаний.

Как уже сообщал “Ъ”, уголовное дело, по которому изначально проходил Артем Кальте (впоследствии материалы в отношении экс-оперативника были выделены в отдельное производство), было возбуждено следственным департаментом МВД России еще осенью 2011 года по факту незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Обвиняемыми по нему проходили тогдашние топ-менеджеры холдинга «Энергострим», который включал в себя в то время 12 региональных энергосбытовых компаний.

Оперативным сопровождением холдинга занималось екатеринбургское ООО «Легард», которое, как говорилось в материалах расследования, под видом регулирования работы сбытовиков на рынке электроэнергии (называлось это «комплексом мер по снижению убытков, возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового») получало сотни миллионов рублей. Все эти средства, по данным полицейских следователей, практически сразу уходили по липовым договорам сторонним фирмам. В этом аферистам, утверждал на судебном процессе гособвинитель, помогал и бывший сотрудник центрального аппарата МВД Кальте.

Сначала он проходил по делу свидетелем, его процессуальный статус изменился летом 2013 года, когда экс-оперативнику предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, а суд его арестовал. Артем Кальте признал вину, после чего его отпустили под домашний арест, из-под которого он сбежал и семь лет скрывался в Боливии. Однако в 2022 году он по запросу Генеральной прокуратуры РФ был экстрадирован на родину после нескольких лет судебных разбирательств.

По версии обвинения, в 2008–2012 годах топ-менеджеры «Энергострима» Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева, а также Артем Кальте вместе с Романом Михальченко и Денисом Ващенко, которых следствие считало специалистами по обналичиванию средств, похитили 2,9 млрд руб. у энергосбытовых организаций. При этом самому господину Кальте вменили меньшую сумму: по данным обвинения, с января по июнь 2012 года с его участием у ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Смоленскэнергосбыт» и других сбытовых компаний было похищено лишь чуть более 25 млн руб.

Защита Артема Кальте рассчитывала на то, что, определяя наказание подсудимому, суд ограничится сроком, который экс-оперативник уже провел в СИЗО. Основным аргументом адвоката Веры Сафоновой было то, что ее подзащитный признал вину и раскаялся в содеянном. Однако суд все же приговорил Артема Кальте к реальному сроку, но гораздо меньшему, чем требовал прокурор,— пяти годам и шести месяцам колонии общего режима без назначения штрафа. При этом иски потерпевших организаций судья переадресовала гражданскому судопроизводству.

Напомним, что Дорогомиловский суд Москвы уже приговорил участвовавших в обналичивании средств Романа Михальченко и Дениса Ващенко к десяти годам колонии общего режима каждого. В отношении скрывшихся от следствия топ-менеджеров «Энергострима» и их неустановленных сообщников расследование продолжается.

Алексей Соковнин