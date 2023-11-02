Признание вины не смягчило гособвинение

В Дорогомиловском суде Москвы прошли прения по делу в отношении бывшего сотрудника центрального аппарата МВД Артема Кальте. Экс-полицейский обвиняется в участии в организованном преступном сообществе и незаконном обналичивании 25,7 млн руб., похищенных из крупнейшего частного энергосбытового холдинга «Энергострим». Господин Кальте в свое время скрылся от следствия за границей и в прошлом году был выдан Боливией. Подсудимый признал вину, тем не менее прокурор запросил для него весьма внушительный срок — 11 лет колонии и штраф в размере 1 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Процесс над бывшим оперативным сотрудником Артемом Кальте начался в марте этого года, в минувший вторник состоялись прения сторон. Выступая на заседании, прокурор напомнил, что подсудимый обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также участии в организованном преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ).

Уголовное дело, из которого впоследствии выделили материалы в отношении Артема Кальте, было возбуждено следственным департаментом МВД России еще осенью 2011 года по факту незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Обвиняемыми по нему сначала проходили топ-менеджеры холдинга «Энергострим» Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева. В то время «Энергострим» являлся энергетическим холдингом, включавшим в себя 12 региональных энергосбытовых компаний. Их оперативным сопровождением занималось екатеринбургское ООО «Легард», которое, по материалам дела, под видом регулирования работы сбытовиков на оптовом рынке электроэнергии (называлось это «комплексом мер по снижению убытков, возникающих при отклонениях фактического потребления электроэнергии от планового») получало сотни миллионов рублей. Все эти средства, по версии следственного департамента МВД, по фиктивным договорам практически сразу переправлялись сторонним контрагентам.

Как установило следствие, ООО «Легард» было создано по указанию владельца «Энергострима» Юрия Желябовского. А оперативный контроль над ним, по материалам дела, осуществляли его знакомые Роман Михальченко и Денис Ващенко, которые и привлекли в 2012 году к работе Артема Кальте. Тот, по данным следствия, принял активное участие в выводе похищенных средств через подконтрольные участникам ОПС коммерческие структуры. Интересно, что номинально на управление «Легардом» была поставлена некая бывшая медсестра районной больницы поселка Ачит. Она-то и рассказала сотрудникам МВД, что никакого участия в управлении фирмой не принимала, а лишь выполняла поручения Артема Кальте: по его требованию подписывала все необходимые финансовые документы, получала выписки из банка о движении средств по счету и т. п.

Всего из компании «Энергострим» через «Легард» и другие подставные компании с 2008 по 2012 год, по материалам дела, удалось вывести около 2,9 млрд руб. Однако при непосредственном участии Артема Кальте, считало следствие, с января по июнь 2012 года были похищены денежные средства ОАО «Брянскэнергосбыт», ОАО «Курскрегионэнергосбыт», ОАО «Смоленскэнергосбыт» и других сбытовых компаний лишь на сумму 25 млн руб.

Как уже сообщал “Ъ”, бывший оперативник Кальте первое время проходил по делу свидетелем, но в июле 2013 года его задержали и после предъявления обвинения по решению Тверского суда отправили в СИЗО. Находясь под стражей, экс-полицейский признал вину, после чего был переведен под домашний арест, из-под которого сбежал и уехал в Боливию. В июле 2022 года, впрочем, российской стороне удалось добиться его экстрадиции после нескольких лет судебных разбирательств в этой стране.

Прокурор в суде попросил признать Артема Кальте виновным по вменяемым ему в вину статьям УК РФ и приговорить за особо крупное мошенничество к девяти годам заключения и к такому же сроку за участие в ОПС. В качестве окончательного наказания путем частичного сложения сроков гособвинитель предложил назначить бывшему оперативнику 11 лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Адвокат обвиняемого Вера Сафонова просила суд назначить подзащитному срок, уже отбытый им в СИЗО, напомнив, что экс-полицейский признал вину и раскаялся в содеянном. При этом адвокат утверждала, что сам ее подзащитный ничего из обналиченных при его участии 25 млн руб. не получил. И вообще, отметила госпожа Сафонова, вся вина Артема Кальте выразилась в том, что он съездил в Екатеринбург, где назначил в ООО «Легард» номинального директора. В ОПС, по утверждению адвоката, он не участвовал.

Оглашение приговора назначено на 9 ноября. К настоящему времени Дорогомиловский суд Москвы приговорил участвовавших в обналичивании похищенных средств Романа Михальченко и Дениса Ващенко к десяти годам колонии общего режима. В отношении скрывшихся от следствия топ-менеджеров «Энергострима» и их неустановленных сообщников расследование продолжается.

Алексей Соковнин