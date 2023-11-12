Израиль обсуждает создание плавучих госпиталей у побережья сектора Газа

Израиль ведет переговоры с международными партнерами о создании в секторе Газа полевых госпиталей и плавучих госпиталей у побережья. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус.

«Это не израильские госпитали, но им также будет оказана поддержка»,— сказал господин Конрикус журналистам (цитата по ТАСС).

Представитель израильской армии сообщил, что в сектор Газа при координации с Египтом въехали 12 дополнительных машин скорой помощи, которые пожертвовал Кувейт. Утверждается, что всего с начала войны в сектор Газа въехали 850 грузовиков с гуманитарной помощью. В них содержится еда, лекарства, вода и палатки.

Война Израиля и «Хамаса» в секторе Газа длится с 7 октября. Она началась с атаки палестинского движения, жертвами которой стали 1,2 тыс. израильтян, были ранены 5,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию. В секторе Газа погибло уже больше 10,8 тыс. палестинцев. Большинство из них — это женщины и дети. 26,9 тыс. человек ранены. Сектор Газа находится в блокаде. Агентства ООН фиксируют катастрофическую ситуацию в анклаве.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Терроризм подвергся резкому обсуждению».

Леонид Уварчев