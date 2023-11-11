Армянский регулятор планирует разрешить продажу акций «дочки» МТС

Армянская комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) подготовила проект постановления, разрешающий кипрской «Федилко Групп Лимитед» (Fedilco Group Limited) купить 100% акций «МТС Армения». Весной этот же регулятор заблокировал сделку.

Вопрос вошел в повестку заседания комиссии, которое состоится в среду, 15 ноября. Заявку на одобрение сделки ведомство получило 3 ноября. Изучив ее, в КРОУ пришли к выводу, что оснований для ее отклонения нет. Комиссия уточнила, что после сделки компания не будет участником группы МТС.

«Министерство высокотехнологической промышленности письменно уведомило комиссию по регулированию общественных услуг, что не возражает против сделки... У Службы национальной безопасности также нет замечаний»,— говорится в пресс-релизе КРОУ (цитата по «РИА Новости»).

«МТС Армения» на 100% принадлежит кипрской Aramayo Investments Limited (та, в свою очередь, через люксембургскую Allegretto Holding на 100% в собственности у ПАО МТС). В апреле КРОУ и Комиссия по защите экономической конкуренции Армении отказали в разрешении на смену собственника акций «МТС Армения». В КРОУ говорили, что против сделки выступило Министерство высокотехнологической промышленности. Эксперты допускали, что армянские власти выявили риски, связанные с новым инвестором.

Подробности — в материале «Ъ» «Армения не кладет трубку».

Лаура Кеффер